Jasper Steverlinck komt naar kapel van Sint-Kamillus

Korbeek-LoOp 24 mei is het eindelijk zover. Dan houdt Jasper Steverlinck halt in Bierbeek. De zanger is op tournée met zijn ‘Churches Tour’, maar door de pandemie werd het concert al eens uitgesteld. Ook de locatie is ondertussen veranderd. Het publiek is dinsdag welkom in de kapel van UPC Sint-Kamillus.