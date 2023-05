Inwoners van Bierbeek kunnen gratis beroep doen op renovatiecoach

97,5 procent Leuvense jongeren kan beginnen in middelbare school naar keuze

Enkele weken geleden werd de digitale aanmeldperiode voor een plek in een Leuvense basisschool afgesloten. Nu is het de beurt aan het middelbaar onderwijs. 97,5 procent van alle twaalfjarigen die zich registreerden op het systeem kreeg een plek in de school van eerste of tweede keuze.