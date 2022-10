Infoavonden Project Zonnebouwers in Bierbeek

“Energie is een basisbehoefte, geen winstmachine. Om de inwoners van Bierbeek te helpen om op een duurzame manier in hun energiebehoefte te voorzien, slaat de gemeente de handen in elkaar met ECoOB. ECoOB is een burgercoöperatie die de energietransitie van fossiele brandstof naar zon- en windenergie in de regio Oost-Brabant wil versnellen”, klinkt het bij gemeente Bierbeek. “De rol van burgers was lange tijd beperkt tot het verbruiken van energie en het betalen van de factuur. Maar nu zijn we klaar om een actieve rol te spelen: naast consument worden we producent. We worden ‘zonnebouwers’. Witloof en Hagelandse wijn zijn gekende streekproducten uit onze regio. Wij willen van lokale groene energie net zo goed een streekproduct maken in OostBrabant.”