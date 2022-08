Iconische watertoren van Bierbeek zal verlicht worden

Bierbeek Dit weekend verzamelen de toekomsti­ge voetbalgo­den op het Internatio­naal U13 Tornooi in Bierbeek: “Lukaku, Kompany, Defour, Sneijder, Mignolet…ze speelden hier ooit allemaal de pannen van het dak”

Dromen van een carrière als profvoetballer…Er is geen jonge speler die het niet doet en de spelers die deelnemen aan het Internationaal U13 Tornooi in Bierbeek doen het zeker. Met roemrijke ploegen zoals RSC Anderlecht, Tottenham Hotspurs en CF Valencia op de deelnemerslijst belooft het dit weekend één groot voetbalfeest te worden in Bierbeek. “Het gaat over sport maar ook over waarden. Dit jaar staan waterbesparing en afval sorteren bijvoorbeeld centraal”, zegt voorzitter Jonny Decoster.

9 augustus