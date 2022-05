Huis van het Kind organiseert Ouderbabbel op 19 mei

De Ouderbabbel is bedoeld voor ouders van kinderen vanaf 12 jaar. Als je met vragen worstelt rond de opvoeding van je kind, kan je er inspiratie en tips opdoen. Samen met Huis van het Kind ga je in op de twijfels en bezorgdheden die gepaard gaan met het opvoeden. Het is een interactieve avond waar iedereen van iedereen kan leren. Het evenement gaat door op donderdag 19 mei om 20 uur. Plaats van afspraak is De Pastorie in Oud-Heverlee (Dorpsstraat 60). Wie geïnteresseerd is om deel te nemen, kan zich nog tot en met 8 mei inschrijven door een mailtje te sturen naar kinderopvang@oud-heverlee.be.