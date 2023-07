Heiligenbeeld uit Sint-Ermelindiskapel in Lovenjoel gestolen

Hogeschool UCLL bereidt jongste generatie voor op klimaatuit­da­gin­gen tijdens Toekomstma­ker­kamp

Hoe creëren we vandaag impact voor de toekomst? Rond die vraag werken 14 jongeren tussen 9 en 14 jaar tijdens het Toekomstmakerkamp van UCLL Techniek- en WetenschapsAcademie (TWA) in Leuven. Dat STE(A)M-kamp is een samenwerking met Brightlab en staat volledig in het teken van de stad van de toekomst. “Innovatieve ideeën en klimaatkennis stimuleren bij jonge kinderen is dan ook essentieel”, vertelt STE(A)M-coach Amy Keuninckx.