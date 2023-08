Green Business Park Drie Tommen volledig uitver­kocht: Toyota vestigt zich in Tienen en neemt de laatste beschikba­re units in

BVI.EU, de toonaangevende ontwikkelaar van duurzaam bedrijfsvastgoed, kondigt met trots aan dat het Drie Tommen Green Business Park in Tienen volledig is uitverkocht. Het bedrijvenpark verwelkomt Toyota Jenaer in het hoofdgebouw en huisvest gerenommeerde bedrijven zoals Verandalux, Rode Kruis en Smolsmoke.