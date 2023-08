Leuvense schepenen fluiten PVDA terug over Genadedal-pro­ject: “PVDA gebruikt de verkeerde cijfers”

Oppositiepartij PVDA Leuven is niet te spreken over het Genadedal-project in Kessel-Lo maar krijgt meteen ook tegenwind vanuit het Leuvense stadbestuur: “Straf dat PVDA als zogenaamde pleitbezorger van sociale huisvesting tegen een project met 40% sociale woningen zal stemmen”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen).