Gemeentebestuur zoekt helpende handen voor delegatie uit Ecuador

De delegatie verblijft in gastgezinnen en werken een drukke agenda met thematische plaatsbezoeken, vergaderingen, maar ook sociale ontmoetingen af. “Het verbroederingscomité in Bierbeek zoekt nog enkele gastgezinnen en mensen die een handje willen helpen om het bezoek in goede banen te leiden”, klinkt het. “Heb je plaats om één of twee gasten te ontvangen voor een week? Wil je eens een maaltijd bereiden of helpen met vervoer? Spreek je Spaans en wil je helpen bij vertaling of begeleiding van de groep? Of heb je gewoon interesse in onze verbroedering met Oña en wil je onze gasten ontmoeten? Meld je dan zeker aan en we bespreken samen welke taak je kan opnemen.”