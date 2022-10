Gemeentebestuur lanceert digitale tombola ‘Blijf plakken in Bierbeek’

Leuven Proximus rolt ‘fiber’ uit in arrondisse­ment Leuven: “Meer dan 70.000 gezinnen en bedrijven aansluiten tegen 2024”

Fiber is de ultieme breedbandtechnologie van de toekomst, niet enkel voor bedrijven maar ook voor gezinnen. Denk maar aan het thuiskantoor dat sinds de coronaperiode alsmaar populairder is geworden maar evengoed is ‘fiber’ broodnodig voor de snelle digitalisering van bedrijven en overheden. Proximus zakte zopas naar Leuven af om een stand van zaken te geven over de uitrol die al in 2020 van start ging in het arrondissement. Ontdek of jouw gemeente al op de planning staat…

27 oktober