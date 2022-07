Gemeente waarschuwt voor valse mails over afvalstoffenheffing

Leuven/Kessel-Lo Lof maar ook kritiek op mobili­teits­plan vanwege Overleg Buurtco­mités Kes­sel-Lo: “Stad Leuven voorspelt zijn eigen falen”

Het veelbesproken mobiliteitsplan in Kessel-Lo kreeg na een eerste aanpassingsronde definitief groen licht na een stemming in de gemeenteraad. Een duidelijke stap voorwaarts voor de deelgemeente volgens het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo (OBK), al maken de buurtbewoners zich zorgen om de leefbaarheid in bepaalde doorvoerstraten.

8 juli