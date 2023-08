Gemeente verwelkomt nieuwe inwoners op onthaaldag

De Mens-front­man doet het solo in Abdij van Vlierbeek

Wie zich dezer dagen begeeft in en rond de abdijsite van Vlierbeek komt her en der oog in oog te staan met de karakterkop van Frank Vander Linden. De frontman van De Mens komt op zondag 15 oktober helemaal alleen naar de abdijkerk voor een solovoorstelling.