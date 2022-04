Gemeente trekt op 21 mei op zwaluwenwandeling

REGIO Tot vijf jaar cel voor leden Servische inbrekers­ben­de: “Onderzoek telde meer dan dan duizend pv’s”

Een Servische inbrekersbende, die verantwoordelijk was voor meer dan zestig woninginbraken in de ruime regio, zijn zwaar gestraft door de correctionele rechtbank in Brussel. Spilfiguren bleken de ouders te zijn van de vaak jonge daders.

12 april