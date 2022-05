Geen pmd-ophaling op 31 mei door vakbondsactie

Leuven/Bierbeek KU Leuven opent onderzoeks­com­plex TRANSfarm: 6.000 m2 zonnepane­len, 70 hectare testvelden.

Drie jaar na de eerste voorstelling is het boerderijcomplex van KU Leuven TRANSfarm helemaal klaar voor gebruik. Doel van het onderzoekscentrum in Lovenjoel is om innovaties binnen de circulaire bio-economie op te schalen en in de praktijk te brengen: van de teelt van nieuwe gewassen tot onderzoek naar nieuwe vaccins.

19 mei