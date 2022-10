Dorpsbrouwerij Bierbeek wordt coöperatieve vennootschap en start eerste kapitaalsronde: “Onze missie blijft mensen bij elkaar brengen”

BierbeekDankzij de opstart van de Dorpsbrouwerij Bierbeek en de lancering van hun tripel in 2021 vloeit het bier weer rijkelijk in Bierbeek. En of het passieproject in de smaak valt: na het overweldigende succes schakelen de bezielers nu een versnelling hoger met een eerste kapitaalronde en de lancering van de Bierbeek Bruin. “Het is niet louter onze intentie om een commercieel bedrijf uit te bouwen. Mensen bij elkaar brengen met en rond bier. Dat is en blijft het belangrijkste”, vertelt Jakob Delmeiren.

In februari 2021 was het eindelijk zover: na een aantal tegenslagen door corona ging Dorpsbrouwerij Bierbeek van start op de Ruisbroeksite en werd de Bierbeek Tripel gelanceerd. Wat begon als een avontuur in een kelder met enkele vrienden, groeit steeds verder: na het overweldigende succes van de tripel is de lancering van de Bierbeek Bruin nakend en werd naast de bestaande vzw een coöperatieve vennootschap opgericht. De brouwerij wordt zo een echte handelsvennootschap, met een maatschappelijk doel waarbij de inwoners zelf eigenaar zijn.

“We streven naar 100.000 euro werkkapitaal tegen het einde van dit jaar”, vertelt Jakob Delmeiren van Dorpsbrouwerij Bierbeek. “Iedere inwoner kan mede-eigenaar worden door een aandeel te kopen van 300 (C-coöperant) of 1500 euro (B-coöperant). Hiervoor krijg je de eerste jaren, naast een uitnodiging voor de Dorpsbrouwerij Bierbeek proeverij en stemrecht op de algemene vergadering, als B-coöperant jaarlijks een bak Bierbeek Tripel. De C-coöperant krijgt jaarlijks een clip Bierbeek Tripel. Iedereen kan een aandeel kopen en coöperant worden, maar wel minstens 51% dient in Bierbeek te wonen. Momenteel hebben we op korte tijd al 70.000 euro opgehaald met deze eerste kapitaalronde. Als we onze doelstelling van 100.000 euro behaald hebben dan stopt deze kapitaalronde.”

Dorpsbrouwerij Bierbeek organiseerde dinsdag een informatieavond.

Dorpsbrouwerij-mobiel

De coöperatieve vennootschap werd opgericht door Jakob Delmeiren, Hugo Delestinne, Pascal Van Den Bossche en Sarah Graus. Zij willen Dorpsbrouwerij Bierbeek organisch laten groeien met aandacht voor de missie. “Mensen bij elkaar brengen met en rond bier. Dat is en blijft het belangrijkste”, vervolgt Jakob. “Het is niet louter onze intentie om een commercieel bedrijf uit te bouwen. De Bierbeekse Tripel is een overweldigend succes en dit kapitaal zal nodig zijn om alle vaste kosten, die steeds duurder worden, te dekken. Naast het ontwikkelen van Bierbeekse bieren, komt er onder andere een Dorpsbrouwerij-mobiel waar verenigingen of buurtinitiatieven bij grote activiteiten beroep op kunnen doen. Daarnaast willen we ook een tiental inwoners van Bierbeek samen brengen om op te leiden tot bierbrouwers. Ten slotte loopt onze inclusieve samenwerking met Zorggroep Sint-Kamillus en vzw Adem bijzonder goed. Zij doen bijvoorbeeld de verpakking van al onze bieren. Op deze samenwerking willen we blijven inzetten.”

Tegen het einde van dit jaar staat de lancering van het tweede brouwsel op de planning: de Bierbeek Bruin. “Net zoals dat bij de Tripel het geval was, is de Bierbeek Bruin verkozen door de inwoners van Bierbeek”, besluit Jakob. “Tijdens de zomer proefden 700 mensen uit drie biervarianten. De keuze viel op een echt bruin extra moutig bier. Vandaag wordt het bier gebrouwen om in december in de winkel of bij de lokale horeca te liggen.”

Dorpsbrouwerij Bierbeek organiseerde dinsdag een informatieavond.

Dorpsbrouwerij Bierbeek

