Dorpsbrouwerij Bierbeek bottelt voor het eerst hun Bierbeek Bruin: “Deze moet tegen het eindejaar in de winkelrekken liggen”.

“We zijn vandaag begonnen met het bottelen van onze Bruine. Dat bier hebben we de eerste keer hier gebrouwen, en vandaag is het de eerste keer dat we met coöperanten - mensen die aandelen hebben gekocht en dus eigenlijk eigenaar zijn van de brouwerij - de aftap doen”, legt Jakob uit. “Het is een speciale dag met veel leven in de brouwerij. Anders is het altijd rustig, het brouwen gebeurt ook in een klein groepje. Nu hebben we een aantal shiften van vrijwilligers. Er is wat dynamiek en dat vind ik wel leuk.”

Wat begon als een activiteit onder vrienden is sinds vorige maand uitgegroeid tot een coöperatieve vennootschap, opgericht door Jakob Delmeiren, Hugo Delestinne, Pascal Van Den Bossche, Jonathan Cardoen, Robin Loonbeek, Carla Vancorenland en Sarah Graus. “Onze intentie was tegen het einde van het jaar 100 coöperanten binnen te halen, ondertussen zitten we aan 125. Twee weken na de oproep hebben we het al moeten stopzetten. Het overtreft onze verwachtingen. Dat is plezant, maar dat legt ook wel wat druk want je bent met heel wat kapitaal bezig. Er komt een hele verantwoordelijkheid bij. Maar niets dat we niet aankunnen (lacht).”

Beste bier

Het bier dat vandaag gebotteld wordt is het recept dat door 700 mensen is verkozen als beste bier uit 3 recepten. “We zijn dus vrij zeker dat het bier gesmaakt zal worden.” De brouwers zijn nu wel aan het bottelen, toch moet het bier nog een heel proces doorlopen. “We hebben het bier gebrouwen, vervolgens heeft het de eerste gisting gehad op de tank, nu gaat het op fles, maar dan moet het nog een aantal weken in een warme kamer staan zodat de tweede gisting gebeurt.”

Met hun eerste batch zitten ze aan 2.000 flesjes, goed voor 600 liter. “Binnen enkele weken gaan Zorggroep Sint-Kamillus en vzw Adem de labels en de verpakking voor zich nemen. Met deze sociale tewerkstelling willen we mensen met minder toegang tot de arbeidsmarkt toch de kans geven om mee te werken.”

Inclusieve samenwerking

De bedoeling is om deze bruine op het einde van het jaar te lanceren. “Hoe de lancering er gaat uitzien zijn we nog niet 100% uit, maar de bedoeling is dat die tegen het eindejaar in de winkelrekken en de horeca ligt.” Initieel willen de vrienden vier bieren op de markt brengen, van elke deelgemeente van Bierbeek één. “De eerste is al gelanceerd geweest, de Bierbeek trippel, deze kan je in alle horecazaken van Bierbeek krijgen, maar ook in onder andere de Delhaize in Bierbeek en de prik en tik. Vandaag is het de beurt aan Bierbeek Bruin. Het is de bedoeling om de brouwerij echt op de kaart te zetten.”

Volgende stap

Wat is de volgende stap? De ontwikkeling van een Saison en een Witbier. “we hopen de Saison tegen de zomer af te hebben want het is een zomerbier”, zeggen de brouwers voorzichtig. “Maar de evolutie van het bier is heel tijdsintensief. We prefereren goed bier, boven snel bier.”

