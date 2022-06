De Winning, Zorggroep Sint- Kamillus en gemeentebestuur openen nieuwe bistro in Bierbeek: “Ook meest kwetsbaren kansen bieden op arbeidsmarkt”

BierbeekIn september opent Bistro de borre in het vrijetijdscentrum de borre in Bierbeek, op de plek waar tot enkele maanden terug het Borrestaminee gevestigd was. Met deze nieuwe naam, een nieuw interieur en een nieuwe menukaart slaan gemeente Bierbeek, sociale onderneming De Winning en Zorggroep Sint- Kamillus de handen in elkaar. “Het doel is om op een positieve manier maatschappelijke en sociale impact te bewerkstelligen”, klinkt het. Het aanbod zal bestaan uit een kwalitatief en duurzaam aanbod van eten en drinken via de principes van de korte keten.

De nieuwe horecazaak is een samenwerking tussen de drie partners en heeft een inclusief karakter. Door te kiezen voor deze formule ondersteunen de partijen elkaar in verschillende doelen: De borre krijgt weer een horecazaak waar bezoekers na cultuur of sport kunnen bijpraten. De Winning en Sint- Kamillus zorgen voor een laagdrempelige werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente en directe omgeving.

“De kaart zal naast dranken ook (h)eerlijke gerechten bevatten met ingrediënten uit de buurt. Door te kiezen voor de korte keten, worden ook lokale producenten betrokken bij het project”, klinkt het bij de drie partijen. “Achter Bistro de borre zit een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming die de drie partijen hebben opgericht. Dat is een unieke samenwerking in Vlaanderen. Enerzijds is er de oprichting van een coöperatieve vennootschap waarin drie partijen, een openbaar bestuur, de zorg en een sociaal economie bedrijf participeren, anderzijds zijn er geen voorbeelden van horecazaken in een cultuur- of vrijetijdscentrum die met een sociale insteek worden uitgebaat.”

De Winning is een sociale, inclusieve onderneming. Zij streven naar een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen, ook voor mensen met een verstandelijke beperking, met psychosociale problemen, met een taalachterstand..

Het doel van de coöperatieve vennootschap en van de drie partners is om op een positieve manier maatschappelijke en sociale impact te bewerkstelligen. Door tewerkstellingskansen te bieden aan mensen uit kansengroepen met het oog op een betere integratie in het arbeidscircuit en de samenleving. En door het aanbieden van een kwalitatief en duurzaam aanbod van eten en drinken via de principes van de korte keten.

Unieke samenwerking in Bierbeek

Gemeente Bierbeek koos voor dit project om het bestaande vrijetijdsaanbod aan te vullen met een horecazaak. “Het samenleven in de gemeente met alle mensen, ook de meest kwetsbaren dragen we hoog in het vaandel”, vertelt Anne Van de Rostyne. “Een horecazaak met bijzondere aandacht voor sociale tewerkstelling sluit dan ook perfect aan bij deze twee belangrijke ambities. En dit natuurlijk gekoppeld aan een kwalitatieve dienstverlening. Want de borre moet een plaats zijn waar verenigingen en bezoekers zich thuis voelen.”

Quote Door de sterke samenwer­king tussen de verschil­len­de partners zullen we kwetsbare personen de nodige begelei­ding, opleiding en structuur kunnen bieden om deel te nemen aan een volwaardi­ge en productie­ve tewerkstel­ling. Ilse Minnoye van Zorggroep Sint-Kamillus

Sociale, inclusieve onderneming De Winning streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, ook in Bierbeek. “Onze activiteiten spitsen zich toe op natuur- en groenbeheer enerzijds en landbouw en voeding anderzijds”, zegt Cindy Vanvelthoven. “We stellen ongeveer een 400-tal mensen tewerk. Een van de sectoren waarin we dit proberen te doen, is horeca. Hierin kiezen we bewust voor een duurzaam horeca concept. Een circulair model waar we werken van zaadje tot bord, in de nabijheid van natuur, cultuur of toerisme. Vanuit De Winning runnen we nu reeds drie bistro’s en de uitbreiding van onze horeca activiteiten naar een dynamische en sociale gemeente dieper in Vlaams-Brabant is voor ons een kans om ook daar kwetsbare mensen kansen te geven op de arbeidsmarkt. We begeleiden en coachen hen, zodat ze hun talenten en arbeidskansen ontplooien. Het feit dat het hoogseizoen in de borre complementair is aan de het hoogseizoen in onze andere horecazaken is een mooie aanvulling.”

Onlangs kreeg Zorggroep Sint-Kamillus in Bierbeek nog een Internationaal gouden kwaliteitslabel.

De derde partner, Zorggroep Sint-Kamillus, werkt al jaren nauw samen met gemeente Bierbeek en cc de borre. “Bistro De Borre biedt Zorggroep Sint-Kamillus een nieuwe en unieke gelegenheid om deze samenwerking te bestendigen en zelfs uit te breiden met een specifiek horeca gericht initiatief”, besluit Ilse Minnoye. “In Zorggroep Sint-Kamillus bieden we zorg en begeleiding aan personen met een psychische kwetsbaarheid. Waar en wanneer we kunnen, zetten we in op een externe dagactiviteit of trajectbegeleiding van personen die moeilijker toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. In dit samenwerkingsverband is er uitdrukkelijk veel aandacht voor dit sociale aspect. We kunnen personen die dit wensen, de kans geven om actief betrokken te zijn in de werking van de bistro. Door de sterke samenwerking tussen de verschillende partners zullen we kwetsbare personen de nodige begeleiding, opleiding en structuur kunnen bieden om deel te nemen aan een volwaardige en productieve tewerkstelling.”