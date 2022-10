Craft Club zet ambachtelijke bieren en natuurwijnen uit alle hoeken van de wereld op de kaart: “Veel brouwerijen en wijnmakers blijven onterecht onder de radar”

“Sinds een aantal jaren ben ik me meer en meer gaan verdiepen in het brede landschap van bier en wijn, waar vooral het Belgische erfgoed ‘Lambik en Geuze’ mijn aandacht trok.”, vertelt Pieter. “Het viel me tijdens mijn research ook op dat er heel veel brouwerijen en wijnmakers enorm onder de radar van het grote publiek blijven hangen. Ze zijn enigszins ‘onbekend’, wat naar onze mening onbegrijpelijk is gezien de hoogkwalitatieve bieren en wijnen die ze produceren. Daar willen we met Craft Club verandering in brengen.”

“Dat België het ‘land van Bourgondiërs’ is, moeten we niemand meer vertellen. Dat er echter nog een stuk onontgonnen markt is voor natuurwijnen en bier-wijn hybrides is voor sommigen echter wel een verrassing.”, vertelt medeoprichter Nico Buelens. “Met Craft Club verdelen we daarom als enige shop in België exclusieve Moravische natuurwijnen en nemen we een aantal van die zogenaamde hybrides op in ons gamma. Bier-wijn hybrides zijn dranken waarvan de basis ligt in het bierbrouwproces, maar waar wijndruiven aan toegevoegd worden waardoor de drank uiteindelijk een wijnachtig karakter krijgt. Uitzonderlijk lekkere dranken die wat ons betreft meer dan ooit thuishoren in de gastronomische wereld zoals sterrenzaken, maar evengoed passen bij een feestelijke avond onder vrienden in de living. Want vooral dat laatste is waar Craft Club voor staat: hoogkwalitatieve dranken, met of zonder alcohol, delen met geliefden, vrienden en familie. Samen het leven vieren, terwijl je tegelijkertijd de kleinschalige producenten -vaak uit eigen land- steunt in hun ondernemersverhaal.”