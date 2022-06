CC De Borre viert 40-jarig bestaan: veel slingers, dansen en een expo

Het gemeentebestuur wil vanaf 13 juni kilometerslange slingers zien opduiken in alle deelgemeenten van Bierbeek. Inwoners mogen dus hun huis of straat naar hartelust versieren en er zijn ook vlaggetjes van CC De Borre zelf. Verder brengt Bierbeek een verjaardagskalender uit. Die is te koop vanaf 25 juni. Het wordt een unieke uitgave met leuke weetjes en mijlpalen uit 40 jaar CC De Borre. Een kalender kost 5 euro en is te koop tijdens de activiteiten die de verjaardag in de kijker zetten.

Feestflits

In elke deelgemeente vindt op zaterdag 25 juni om 18 uur de pop-up Feestflits plaats. Dat is bij De Fleurderij in Bierbeek, De Corbeekhoeve in Korbeek-Lo, Ave Regina in Lovenjoel en het speelplein IJsvogelstraat in Opvelp. Tijdens Feestflits krijg je een mix van circus, theater, zang en muziek te zien. Iedereen kan zijn krukje of klapstoel meebrengen en samen met de buren genieten van het spektakel.

Dansfeest en tentoonstelling in CC De Borre

‘s Avonds, om 20 uur, gaan de festiviteiten door bij CC De Borre zelf. Daar vindt een heus dansfeest plaats. Tot slot is er vanaf 25 juni ook nog een tentoonstelling over 40 jaar CC De Borre. Die vindt plaats in de expohal. Men blikt er terug op vier decennia culturele werking in Bierbeek. De focus ligt er ook op de vele artiesten, kunstenaars, bezoekers én vrijwilligers in al die tijd.

