Brug over Bierbeekstraat geplaatst als belangrijke schakel voor fietssnelweg F24

De werken in Bierbeek aan de F24, de fietssnelweg tussen Leuven en Tienen, zijn in april van start gegaan. In totaal komt er 4,5 kilometer ontbrekende nieuwe fietssnelweg. Dit zorgt ervoor dat men vanaf de jaarwisseling veilig, vlot en comfortabel kan fietsen tussen de grens Bierbeek-Boutersem en het station van Leuven. Aan de kant van Leuven sluiten de werken aan op het eerdere project in de Hoegaardsestraat. Via de Herpendalstraat komt de fietssnelweg hier aan de zuidkant van de treinverbinding Leuven-Tienen te liggen. Naast het spoor komt er een nieuw fietspad tot de kruising met de drukke Bierbeekstraat in Bierbeek. Daar brengt een nieuwe fietsbrug de fietser veilig van de Eikeboomlaan naar de Rijsmortelstraat waar het momenteel al rustig fietsen naast het spoor is. Het onderdeel van die brug in de Bierbeekstraat werd dinsdag op z’n plaats gehesen. Afgezien van een kleine ochtendlijke panne, verliepen de werken zeer vlot. De brug is een belangrijke schakel op de F24.