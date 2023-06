Brandweer moet uitrukken voor keukenbrand

NET OPEN. Snoepwin­kel Sugar Rush doet intrede in Leuven: “Als ik niet overal af kon blijven, had ik de deur moeten verbreden”

Het interieur van Sugar Rush, Leuvens jongste snoepwinkel, is het visuele equivalent van een suikerpiek. De vele bakken snoep naast de graffitikunst van Nigel Leirens en Klaas Van der Linden vormen een kleurenpalet dat meteen in het oog springt. Na succesvolle vestigingen in Antwerpen en Lier, maakten broers Dean en Wayne Keeble voor het eerst de oversteek naar een andere provincie. Van het bekende schepsnoep tot zoete hypes uit andere continenten; voor ieder wat wils in Sugar Rush.