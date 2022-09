Bistro de borre neemt vliegende start: “Een professionele bistro met een sociaal en therapeutisch verhaal”

BierbeekBistro de borre in Bierbeek is dit weekend feestelijk geopend in het bijzijn van Vlaams minister Jo Brouns (CD&V). De nieuwe hotspot is een unieke samenwerking tussen het gemeentebestuur, sociale onderneming De Winning en Zorggroep Sint- Kamillus: een primeur in Vlaanderen. “Een sociaal en therapeutisch verhaal, maar vooral een professionele bistro waar je élke dag terecht kan voor lekker eten en drinken, inclusief vlotte en vriendelijke bediening.”

De borre in Bierbeek heeft sinds dit weekend opnieuw horecazaak waar bezoekers na cultuur of sport kunnen bijpraten. De nieuwe bistro is echter niet gericht op commerciële winst, integendeel: het is een nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur van Bierbeek, sociale onderneming De Winning en Zorggroep Sint- Kamillus en dat is uniek in Vlaanderen. “Het doel met bistro de borre is om op een positieve manier maatschappelijke en sociale impact te bewerkstelligen op verschillende manieren”, vertelt Filip Vanlommel, directeur van De Winning. “Om onze sociale en inclusieve missie van De Winning te realiseren zetten we economische activiteiten zoals horecazaken op. In deze nieuwe bistro werken we met zowel vast horecapersoneel als met personen die een meer kwetsbaar profiel hebben. Dat zijn mensen van De Winning, van Zorggroep Sint-Kamillus in Bierbeek en mensen van lokale besturen uit de omgeving: denk aan OCMW’s en projecten rond re-integratie of voor vluchtelingen bijvoorbeeld.”

Elk van de drie partners in bistro de borre heeft zijn invalshoek. Gemeente Bierbeek zorgt voor de lokale verankering, De Winning heeft ervaring in het exploiteren van een bistro en sociale tewerkstelling en Zorggroep Sint-Kamillus zal meewerken aan toeleiding en psychosociale begeleiding.

“De maatschappelijke verankering wanneer onze patiënten tewerk worden gesteld in bistro de borre betekent heel veel voor hen”, vertelt algemeen directeur Hendrik Van Malderen van Zorggroep Sint-Kamillus. “Hun sociale omgeving is soms klein geworden en door opnieuw verbinding te maken buiten onze campus verruimen ze hun wereld. Daarnaast tonen we ook dat psychiatrische patiënten ook heel gewone mensen zijn die heel gewone dingen doen, ondanks hun kwetsbaarheid. Op psychiatrie ligt immers nog steeds een stigma. Het is eveneens onderdeel van hun therapie: zoals iemand die na een operatie opnieuw leert stappen, leren onze patiënten opnieuw voorzichtige stappen zetten in de maatschappij. Ze krijgen de kans hun vaardigheden te oefenen en ontwikkelen.”

De borre is dankzij de verschillende partners een sociaal en therapeutisch verhaal, maar de nieuwe hotspot in Bierbeek blijft op de eerste plaats een professionele bistro waar je élke dag terecht kan voor lekker eten en drinken, inclusief vlotte en vriendelijke bediening. Dat konden burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) en Vlaams minister Jo Brouns (CD&V) tijdens de opening al ondervinden.

“Het was een zeer geslaagde opening van een fantastisch project”, vertelt Vanhulst. “Er wordt ook sterk ingezet op de korte keten. Door de producten zo veel mogelijk te halen bij de boer om de hoek, zetten we onze lokale economie in de kijker. Bistro de borre is een grote meerwaarde voor onze gemeente en bezoekers zullen gelukkig van tafel gaan. In Bierbeek hebben we prachtige natuur waar veel mensen graag wandelen en fietsen en dit is de ideale plek om erna kennis te maken met al het lekkers dat onze gemeente te bieden heeft. De combinatie van alle aspecten van bistro de borre maakt dat we hier samen een mooi verschaal kunnen schrijven.”

