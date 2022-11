Bierbeekstraat afgesloten op 22 november

Leuven Visie van overleden Martine Delsart (64) leeft verder in pop-up in legenda­risch Huis Delsart: “Het Makerslo­ket brengt 28 makers samen tijdens kerstperio­de”

Na vier succesvolle events houdt Het Makersloket in december halt in Huis Delsart op de Bondgenotenlaan in Leuven. Na haar dood schonk Martine Delsart (64) het eeuwenoude pand aan de Koning Boudewijnstichting zodat het in de toekomst gebruikt zou worden voor sociale doelen. Met een pop-up tijdens de kerstperiode die ruimte biedt aan 28 lokale makers, is de laatste wens van Martine Delsart zeker ingewilligd.

14 november