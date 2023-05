Bierbeek zoekt vrijwilliger voor een langdurig verblijf in zustergemeente Oña in Ecuador

Verkoop elektri­sche bakfietsen schiet hoogte in en dat heeft gevolgen voor fietsenpar­king onder het Rector De Somerplein: “Nog 508 plaatsen voor gewone fietsen”

Het voorbije jaar verachtvoudigde de verkoop van elektrische bakfietsen. Een opmerkelijke evolutie die ook zichtbaar is in Leuven. “Ook de cargofiets en de longtailfiets blijken erg populair. Dat stellen we vast in de fietsenparking onder het Rector De Somerplein waar we samen met VELO vzw de inrichting hebben gereorganiseerd”, vertelt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). Blijft de vraag: wat is er allemaal veranderd?