Bierbeek zet de lente in met dorpscafé, darts én de nieuwe Bierbeek Saison: “Mensen samenbrengen met en rond bier”

Tilia Bloemenate­lier pakt uit met nieuw concept voor vrouwelij­ke onderne­mers: “Voor elke nieuwe huurder organise­ren we een lancerings­avond”

Het duurzame bloemenatelier Tilia in Wijgmaal slaat een nieuwe weg in. Bedoeling is om inspirerende ruimte te creëren voor vrouwelijke ondernemers: “Tilia Bloemenatelier verandert inderdaad van koers en wordt Tilia Conceptstore. Vanaf nu is het mogelijk om een plek te huren bij Tilia om jouw product in de kijker te zetten”, vertelt de jonge onderneemster Louise Vanderlinden (27). Of ook: leen eens een winkelruimte maar wat vraagt Tilia in ruil?