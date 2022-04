Bierbeek waarschuwt voor valse e-mails in naam van de gemeente

Bierbeek Stuifmeel & Stamper viert nieuwe winkel in Kor­beek-Lo met feestelijk openings­week­end

Bloemenwinkel Stuifmeel & Stamper heropent dit weekend haar winkel in Korbeek-lo. Na 14 jaar was het tijd voor verandering en werd er gekozen om een nabijgelegen pand onder te brengen in de bestaande winkel. “Om dit nieuwe hoofdstuk te vieren, organiseren we dit weekend (25, 26 en 27 maart) een feestelijk openingsweekend”, vertellen zaakvoerders Nico en Dave.

25 maart