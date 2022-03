Bierbeek steunt Wereldwaterdag en roept op om mee te doen aan ‘waterchallenge’

7000 liter per dag, dat is de hoeveelheid water die de gemiddelde Belg elke dag verbruikt, zo stelt de gemeente. Dat is natuurlijk niet alleen het water dat je gebruikt in het huishouden en in de tuin, maar ook water dat nodig is om eten en drinken te produceren. Ook voor de productie van kledij en zelfs interieur is heel veel water nodig. Om daarbij stil te staan, is er Wereldwaterdag.