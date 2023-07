Bierbeek sluit zomer af met Bierbeek Zomert

Maande­lijks voorlees­uur­tje van de bib trekt voor een keer naar het park

Elke maand vindt in de bibliotheek van Hoegaarden een voorleesuurtje plaats, maar in juli gaat dat ergens anders door. Het voorleesmoment verhuist eenmalig naar het park van Hoegaarden. Aan de wilgenbank, vlak bij de fontein, hoor je de mooiste voorleesverhalen in de toepasselijke thema’s ‘zomerpret’ en ‘buitenspelen’.