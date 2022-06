Bierbeek plaatst eerste tellus voor mountainbikers in de regio

De tellus ligt op een route voor mountainbikers in Bierbeek. Waar dat precies is, wil de gemeente voorlopig nog niet kwijt. Het toestel ziet er gevaarlijk uit, maar wielertoeristen hoeven niet meteen bang te zijn om erover te vallen. Het gevaarte is namelijk ingegraven en zit dus ondergronds. Met dat technologische hoogstandje wil de sportdienst extra data verzamelen over de mountainbikeroutes in Bierbeek. De lus registreert het aantal mountainbikers dat per dag en per uur passeert op het weggetje. Die cijfers moeten de gemeente uiteindelijk helpen om haar dienstverlening te verbeteren.