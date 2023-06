Bierbeek bouwt Bremtkapel om tot polyvalente zaal

Twee bromfiet­sers naar het ziekenhuis na ongeval

Twee bromfietsers, beiden 17 jaar oud, raakten woensdagmorgen even voor 8 uur gewond toen ze op het kruispunt van de Middelweg en de Waversebaan onderuit gingen. Eén bromfietser kwam tot stilstand tegen een auto die ter hoogte van het kruispunt stopte, de tweede reed tegen een bushalte om vervolgens tegen de grond te gaan. Het is niet duidelijk of de twee tieners mekaar geraakt hebben waardoor ze de controle over het stuur verloren. De ene bromfietser hield aan het voorval een pijnlijke rug en schouder over, de tweede had last van de benen. Ze werden beiden met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.