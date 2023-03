Bewolkte ochtend in Bierbeek

Sigrid Brants (31) wil na stilgeboor­te van haar dochter een steun bieden voor andere koppels: “Het blijft moeilijk, want een verlies blijf je meedragen”

Sigrid Brants uit Boutersem verloor haar eerste dochtertje door stilgeboorte. Dit was voor haar en haar echtgenoot Bram, haar rots in de branding, geen gemakkelijke periode. Ze zochten hulp en kwamen er samen sterker uit. Omdat heel wat gezinnen elk jaar hetzelfde meemaken, is het haar doel dit onderwerp bespreekbaar te maken. Als vroedvrouw ging ze zich specialiseren in perinataal verlies, waardoor ze nu ook werkt als rouwconsulent. “Ik merkte jaren geleden dat ik niet goed wist bij wie ik terecht kon na zo’n verlies.”