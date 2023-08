AB In­Bev-icoon Guy Van Autgaerden (64) werkt naarstig verder aan zijn Stel­la-museum: “Geregeld zie ik grijs van het stof na een dagje in het archief”

Toen Guy Van Autgaerden in april 2021 de deur achter zich sloot bij AB InBev beloofde hij zichzelf en de vele geïnteresseerde Leuvenaars één ding: een privémuseum over Stella Artois. We zijn ondertussen twee jaar verder en de voormalige sterkhouder van de Leuvense brouwerij heeft niet bepaald stilgezeten: “Over het zwarte gat dat velen vrezen, moet je mij niet spreken. Integendeel, ik kom tijd tekort en eigenlijk heb ik simpelweg geen tijd om te sterven.”