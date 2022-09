Bal van de Burgemeester vindt plaats op zaterdag 24 september: “Veel Bierbekenaren hebben waarschijnlijk de uitnodiging gemist, maar iedereen is welkom”

“Daardoor hebben heel wat gezinnen wellicht de boodschap gemist dat nu zaterdag 24 september het Bal van de Burgemeester doorgaat in de borre, dit 3 jaar na de vorige editie”, zegt burgemeester Johan Vanhulst (CD&V). “Iedereen is echter welkom vanaf 20u30 in de borre. Om 22u is er een spetterend optreden van coverband The Pixels met maar liefst acht enthousiaste muzikanten op het podium. Nadien een dansfeest met DJ Stecks tot in de vroege uurtjes. Wie het wat rustiger aan wil doen kan terecht in het praatcafé in de polyzaal. Na vele jaren is er opnieuw Stella en Hoegaarden van ’t vat. Maar ook de enige echte Bierbeek Tripel, Cava, een wijntje of een heel scala aan frisdranken is beschikbaar. Voor de hongerigen zorgt de vzw Jeugdlokalen Korbeek-Lo, die hamburgers verkopen om hun geplande nieuwe lokalen te sponsoren.”