Amber vzw huldigt nieuw gebouw in met première van ‘HOOP kunst’: “Een platform voor het talent van onze jongeren en gezinnen”

Amber vzw, Ambulante begeleidingsdienst regio Leuven, is een organisatie die de ontplooiingskansen van kinderen, jongeren en gezinnen in problematische leef-en opvoedingssituaties wil vergroten door het bieden van kwaliteitsvolle mobiele begeleidingen in de context van de cliënt. Daarvoor bieden ze bijvoorbeeld verschillende flexibele begeleidingstrajecten aan. “De belangrijkste pijler van Amber vzw is dat we kracht- en vraaggericht werken. De vragen en krachten van de gezinnen en de jongeren en hun netwerk staan centraal. Cliënten krijgen een actieve rol toebedeeld. Ze houden zelf de regie over hun traject en formuleren eigen vragen en doelen waarrond ze willen werken”, vertelt Marleen Lemmens van vzw Amber.

HOOP kunst

De inhuldiging van het nieuwe gebouw van Amber vzw langs de Tiensesteenweg in Korbeek-Lo gaat gepaard met ‘HOOP kunst’: een kunsttentoonstelling waar een platform wordt gecreëerd voor de jongeren en gezinnen, het netwerk van Amber vzw, en professionele kunstenaars om hun talenten te tonen. “We hebben veel jongeren en gezinnen waarmee we werken en er schuilt opvallend veel talent onder hen”, vervolgt Marleen Lemmens. “Met deze kunsttentoonstelling willen we hen de kans bieden om dat talent te delen met de buitenwereld. Het is een prachtige combinatie van tal van kunstvormen geworden die je allemaal kan ontdekken in ons splinternieuw gebouw. Je kan de werken ook kopen of gewoon even komen genieten, samen met een hapje, een drankje, achtergrondmuziek of een live mini-concertje van onze jongeren.”