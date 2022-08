Alle landbouwers in Bierbeek krijgen code oranje in stikstofdossier: “De vraag is of de Vlaamse Overheid wel realistisch is of eerder als wereldvreemd beschouwd kan worden”

“De gemeente Bierbeek diende een genuanceerd advies over het ontwerp-PAS in bij Departement Omgeving.” Nogal ambtelijke taal maar het komt erop neer dat er wel één en ander te vertellen valt over de stikstofplannen van de Vlaamse overheid. Wie de actualiteit in Nederland min of meer opvolgt, weet dat de ambities in de aanpak van stikstof leiden tot grote ontevredenheid bij de boeren, om niet te zeggen tot woedende reacties en dito protestacties. Van in brand gestoken hooibalen tot geblokkeerde autosnelwegen en zelfs intimiderende bezoekjes aan de privéwoning van de bevoegde minister…Om maar te zeggen: de stikstofplannen in Nederland worden slecht verteerd door de boeren en de kans dat het in Vlaanderen ook tot protestacties komt, is lang niet onbestaande.