Aldi-werknemer rijdt tabaksdieven klem, maar verdachten kunnen ontkomen

De verdachten wandelden rond 19 uur het Aldi-filiaal binnen, maar het personeel had het vreemde gedrag meteen in de smiezen. Toen één van hen met tabak naar buiten wilde gaan zonder te betalen, zette een personeelslid de achtervolging in met zijn wagen. De werknemer kon de verdachten in hun auto met Duitse nummerplaat uiteindelijk een halt toeroepen, maar er ontstond een schermutseling buiten op de parking. De wagen van de verdachten bolde het struikgewas in en minstens twee daders zijn nog op de vlucht. Tijdens het gevecht kwam ook nog een klant tussen, zij werd door een van de daders in het aangezicht gebeten. De vrouw werd voor verzorging naar de spoedafdeling gevoerd. “De pot tabak werd na de feiten nog aangetroffen. Het gaat om een diefstal waarbij de verdachten geweld hebben gebruikt om hun vlucht te verzekeren”, bevestigt parketwoordvoerder Sarah Callewaert.