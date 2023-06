Albanees lid van bende die voor 30 miljoen euro coke aanmaakte veroordeeld tot 6 jaar cel

Winkeldief op heterdaad betrapt

In de C&A in de Leuvensestraat in Tienen is maandagavond een winkeldief op heterdaad betrapt. De feiten speelden zich af rond het sluitingsuur van de zaak. Toen een 53-jarige vrouw uit Landen de winkel verliet, trad het antidiefstalalarm in werking. In haar handtas had ze enkele goederen -ter waarde van 28 euro- verstopt. De politie werd ter plaatse gevraagd.