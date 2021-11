ZWART PUNT. “Jaarlijks tot elf ongevallen op kruising van twee kaarsrechte polderbaantjes. De oplossing? Een stopbord”

VERREBROEK Wagen cateringbe­drijf in flank gegrepen

Op het kruispunt van Turfbanken met de Gemenestraat in Verrebroek gebeurde gisteren een zwaar ongeval. Een bestelwagen van een cateringbedrijf uit Beveren was op weg naar Kieldrecht om maaltijden te leveren en werd in de flank gegrepen. De wagen ging over kop. Het is dit jaar al het zoveelste ongeval op het beruchte kruispunt.

