Zware brand legt varkensstal van Saeftingherhof in de as, tientallen dieren omgekomen

ProsperpolderHet bekende ‘Saeftingherhof’ in de Hertog Prosperstraat in Prosperpolder is dinsdagavond getroffen door een zware brand. Eén van de varkensstallen stond in lichterlaaie. Tientallen dieren kwamen om het leven.