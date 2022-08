Zorgpunt Waasland bevraagt inwoners over zorg van de toekomst: “50-plussers van nu willen op latere leeftijd ook thuis blijven wonen als ze verzorging nodig hebben”

Beveren/Sint-Niklaas/Kruibeke/ZwijndrechtZorgpunt Waasland, de grootste speler in het Waasland op vlak van ouderenzorg, is gestart met de opmaak van een toekomstplan. Daarin zal zullen de nieuwe initiatieven en accenten staan voor de komende tiental jaren. “Maar daarover beslissen we niet alleen”, zegt voorzitter Maxime Callaert. “We willen dat de bevolking ons helpt om de juiste keuzes te maken.”

Sinds begin 2019 zijn alle zorgdiensten van de OCMW’s van Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht en Sint-Niklaas gegroepeerd in de publieke vereniging Zorgpunt Waasland. Hiermee is deze de grootste speler in het Waasland op vlak van ouderenzorg met zo’n 1.650 personeelsleden. Tegen eind dit jaar wil Zorgpunt Waasland een toekomstplan klaar hebben. “Want de zorg staat voor grote uitdagingen”, schets Callaert. “Ook in onze regio is er de vergrijzing van de bevolking terwijl het aantal potentiële mantelzorgers afneemt. Meer dan één op drie 75-plussers woont nog thuis, maar wel alleen en dus met risico op vereenzaming. Er is dus een groeiende nood aan ondersteuning en hulp bij mensen thuis.”

Nieuwe tendensen

Zorgpunt Waasland wil niet op eigen houtje beslissen waar de klemtonen moeten liggen in het toekomstplan. Daarom legt ze haar oor te luister bij de inwoners. “We gaan hen vragen wat zij belangrijk vinden en wat er volgens hen ontbreekt”, zegt Filip Thyssen, directeur strategie bij Zorgpunt Waasland. “Als we de evolutie van de demografische cijfers doortrekken tot 2040, zien we een cijfermatige nood aan bijna de helft meer extra bedden in woonzorgcentra. Dat zijn de cijfers en prognoses. De 50-plussers van vandaag kijken echter helemaal anders naar ouderenzorg. Ze willen ook op latere leeftijd thuis blijven wonen, zelfs als ze zware verzorging nodig hebben.”

Buurtzorg

De techniek staat niet stil en de robotisering duikt ook op in de zorg. Die kan tegenwoordig gemonitord worden van op afstand. “Maar uiteraard is ook sociaal contact belangrijk. We gaan daarom zeker extra investeringen moeten doen in buurtzorg zodat mensen niet vereenzamen en op maat ondersteund kunnen worden. We denken ook aan nieuwe woon- en zorgvormen op maat van mensen met dementie of een chronische aandoening. Cliënten willen ook de regie houden over de zorg die ze krijgen. Voor onze organisatie liggen er kansen om de thuiszorg extra uit te bouwen met onder meer vervoer, karweihulp en woningaanpassingen.”

Bevraging

Zorgpunt Waasland wil nu eerst een goed beeld krijgen van de noden en behoeften en organiseert daarom een grootschalige bevraging. Van 1 september tot 15 oktober kunnen de inwoners van de betrokken gemeenten die online invullen. “Iedereen kan wel eens zorg nodig hebben, even of voor langere duur: toekomstige mama’s of mensen die het ziekenhuis verlaten na een ingreep. Laat dus zeker je stem horen”, doet Maxime Callaert de oproep. “Het toekomstplan moet klaar zijn tegen eind dit jaar. Daarna gaan we in overleg met de gemeentebesturen voor de financiering en uitrol van het plan.”

De bevraging kan men invullen op www.zorgpuntwaasland.be. Wie thuis geen computer heeft of niet online kan, kan terecht in de dienstencentra of aan het onthaal van één van de 12 woonzorgcentra.

