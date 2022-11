Zonnepanelen op sociale woningen van de wijk Vesten: “Beter voor milieu en voor portemonnee van huurders”

“De sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen beschikken over een enorm zonnepotentieel”, zegt Karin Beeldens, directeur van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. “Samen beheren we ruim 58.000 gebouwen waarop zonnepanelen kunnen geplaatst worden. In de wijk Vesten in Melsele starten we nu met een proefproject om zonnepanelen te plaatsen op de daken van onze woningen, een win-winsituatie. Voor de huurders verlaagt het meteen de op dit moment onder druk staande energiefactuur. Tegelijkertijd dragen wij als maatschappij ons steentje bij aan een beter milieu.”

“Voor de uitrol van dit project gaan wij in zee met Energy Vision en Aster”, vult voorzitter Ann Cools aan. “Aster is een coöperatieve die in het leven werd geroepen door de Vlaamse sociale huisvestingssector om woningen uit te rusten met zonnepanelen. Het is voor sociale huurders immers onmogelijk om zelf te investeren in zonnepanelen. Enerzijds ontbreekt het hen dikwijls aan financiële middelen, maar anderzijds ook omdat het hun eigen dak niet is. Daarom is dit project in het leven geroepen. Het doel van Aster is om de komende drie jaar in heel Vlaanderen zo’n 400.000 zonnepanelen te plaatsen.”