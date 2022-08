Zomerschool krijgt definitief karakter: “Zo geven we kansen aan kinderen met leerachterstand”

BeverenIn het KA in Beveren is de derde editie van de zomerschool van start gegaan. Het initiatief ontstond tijdens de coronapandemie om de leerachterstand weg te werken maar krijgt nu een definitief karakter. “Zo geven we extra kansen aan de meest kwetsbare kinderen”, klinkt het.

De zomerschool werd een eerste keer georganiseerd in 2020. Tijdens de coronacrisis moesten leerlingen vaak digitaal les volgen waardoor een aantal jongeren een achterstand opliep. Het bleek een succesverhaal dat in 2021 een vervolg kreeg. Hoewel het voorbije schooljaar een normaal verloop kende, is beslist om de zomerschool toch verder te zetten. “Er zijn hiervoor structurele middelen uitgetrokken door de minister”, zegt schepen van onderwijs Katrien Claus (CD&V).

Gecentraliseerd

De voorbije twee jaar waren er twee aparte zomerscholen voor het lager en secundair; in respectievelijk de Centrumschool en in het KA. Nu is gekozen voor één locatie waarbij het sport- en spelgedeelte door Jeppa Sport wordt verzorgd. “We zetten vier sportlesgevers en tien leerkrachten in voor de organisatie van de zomerschool”, zegt zaakvoerder Jelle Bettens. “We zijn enorm blij met de infrastructuur van het KA omdat hier ook veel buitenruimte is én een eigen sporthal.”

Anderstalige kinderen

De inschrijvingen voor de zomerschool gebeurden enkel na doorverwijzing van de betrokken scholen, het Rode Kruis en het Sociaal Huis. Voor het lager zijn er 140 kinderen ingeschreven waarvan zo’n 100-tal aanwezig. Bij het secundair zijn er 32 leerlingen. “Er is een grote groep anderstalige kinderen bij, onder meer uit Oekraïne”, vervolgt Katrien Claus. “Daarnaast is ook ingezet op de meest kwetsbare kinderen. Dankzij de zomerschool proberen we ervoor te zorgen dat ze niet met een te grote achterstand beginnen aan het nieuwe schooljaar.”

Het is natuurlijk wel vakantie en niet alle jongeren zijn dan even gemotiveerd om opnieuw achter de schoolbank te gaan zitten. “Daarom is de afwisseling van sport en spel met les erg belangrijk”, vult Jelle aan. “Door de zomerschool te verschuiven naar begin augustus hebben ze ook nog twee weken vrij voor de start op 1 september. Voor kwetsbare kinderen is het trouwens ook gewoon een leuke bezigheid. Zij krijgen immers vaak niet de kans om deel te nemen aan een jeugd- of sportkamp zoals leeftijdgenootjes.”

Vrijwillige basis

De leerlingen van het secundair zijn soms iets moeilijker te overtuigen. “Deelname is en blijft op vrijwillige basis”, zegt Kathleen Thomassen, directrice van het KA. “Ongeveer de helft van de leerlingen die we hebben aangesproken, is op het aanbod ingegaan. Ook bij ons zijn er veel anderstalige jongeren. Bij de leerkrachten hebben we voldoende vrijwilligers die twee weken vakantie willen opofferen. De focus ligt vooral op wiskunde, Frans en Engels omdat voor die vakken de achterstand het grootst is. We juichen het alleszins toe dat de zomerschool een blijvend karakter krijgt. Het kan een groot verschil maken want wie met een achterstand start, valt ook sneller uit de boot.”

