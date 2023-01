Zij doen waar een ander voor terugdeinst: ‘Hoe viezer de klus, hoe meer eer van je werk’

Richard Nowak van Riooltechniek Zeeland in Serooskerke staat aan de kant van de sloot in Kamperland zijn bril schoon te maken, druipend van het vieze water. Zojuist is hij geraakt door een fontein van slootwater, vermengd met slib. Was niet helemaal de bedoeling, maar de verstopping is in ieder geval weg. Een paar maanden terug kreeg hij nog een heuse strontdouche, vertelt hij droogjes. ,,Ik stond in een keldertje en kon geen kant meer op. Dan zeggen we: shit happens. Je spoelt het een beetje af, veegt het uit je ogen en gaat verder. Je krijgt er een zacht huidje van, denk ik maar.”