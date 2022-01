Zeventienjarige bekent dodelijke messteek David Polfliet: “Nooit intentie om te doden”

David Polfliet werd op 6 maart vorig jaar om het leven gebracht in een park in Beveren. De 42-jarige kraanman uit het Oost-Vlaamse Sinaai (Sint-Niklaas) was naar daar gelokt via een chat op Grindr, een datingapp voor homo’s. Achter het profiel zaten echter drie jongeren die de man een lesje wilden leren en beroven. Het liep echter fout en David Polfliet werd neergestoken met een mes toen hij zich wilde verdedigen. De tieners verklaarden dat ze het slachtoffer wilden bestelen maar dat ze geen moordplannen hadden.

De minderjarige verklaarde dat het nooit zijn intentie was om het slachtoffer om het leven te brengen. Hij had naar eigen zeggen enkel de bedoeling om hem bang te maken en door in zijn bovenbeen te steken wilde hij hem juist niet om het leven brengen. Eerder had de jongeman verklaringen afgelegd dat hij niet goed wist of hij het slachtoffer gestoken had en later stelde hij zelfs geen messteek te hebben toegebracht. Zijn nieuwe bekentenis schept nu meer duidelijkheid en zorgt zo voor een stroomversnelling in het onderzoek.