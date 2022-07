Zeven vrienden nemen deel aan Budapest Rally 2022: “2.500 kilometer in een gepimpte oldtimer, dat is avontuur verzekerd”

Kieldrecht/Melsele/KemzekeZeven vrienden uit Kieldrecht, Melsele en Kemzeke vertrekken vrijdag vanuit Brussel voor een zevendaagse trip naar Budapest. Ze doen dat niet alleen, maar met meer dan honderd andere teams. De Budapest Rally telt zeven etappes van meer dan 2.500 kilometer puur rijplezier. Het opzet is niet om als eerste over de streep te komen, maar men kan wel punten scoren door de wagen te pimpen en onderweg opdrachten te vervullen.

Het idee om deel te nemen aan de Budapest Rally komt van Geoffey Van Mele. Hij had vorig jaar een artikel gelezen over de rally en vroeg aan enkele vrienden wie er zin had om mee te doen. Uiteindelijk hapten zes vrienden toe. Geoffrey vormt met Robin Van Cleemput het team ‘Vollegaasss’ en tikte een BMW 318D uit 2002 op de kop. Jordy Famaey en Michiel Van Nieuwenhuyze, beiden uit Kieldrecht, vormen het team ‘Vol Petrol’ en rijden met een Ford Escort uit 1987. Roy en Ken Van Hoylandt uit Kemzeke zitten met Simon Teshome uit Melsele in het team ‘Custom Tribe’ en rijden met een Volvo 940 Turbo van het bouwjaar 1992.

“Onze auto’s zijn dus tussen de 20 en 35 jaar oud”, vertelt het gezelschap. “Eénmaal ingeschreven zijn we vooral bezig geweest met de wagens rallyproof te maken en te stylen. Het thema van de rally is immers ‘back in time’. We kunnen punten verdienen voor creativiteit en dat zowel voor de auto als de kledij van de inzittenden. Auto’s in opvallende kleuren zoals fluogeel, knalgroen, oranje of roze krijgen ook extra punten, net als een gemonteerd zwaailicht, gepersonaliseerde stickers of een unieke toeter.”

De vrienden hopen vooral een uniek avontuur te beleven. “We vertrekken aan de Leeuw van Waterloo en daarna volgt een trip van 2.500 kilometer, verspreid over zeven etappes. Enkel de eerste paar honderd kilometer is via autosnelwegen, daarna zijn het landelijke rustige baantjes tot in Budapest. De finishlijn van elke etappe wordt steeds getrokken op een unieke locatie, waar we ook kunnen kamperen. We zijn immers niet alleen. Er nemen meer dan 130 teams uit België en Nederland deel aan deze rally. ’s Avonds is er een stevig feest met dj’s of een gezellig samenzijn bij het kampvuur.”

De Wase deelnemers zijn alvast voorbereid op knotsgekke situaties, maar houden ook rekening met pech. “Twee van ons zijn evenwel mecanicien van opleiding, dus als er geen al te grote brokken zijn, krijgen we het wel opgelost”, klinkt het lachend. “We hebben ook al vernomen dat het samenhorigheidsgevoel bijzonder groot is. Iedereen helpt elkaar om de eindmeet te halen.”

Op vrijdag 15 juli vertrekken de zeven Wase jongemannen. De inzet van de Budapest Rally is een mooie prijs. Het winnende team mag namelijk een jaar lang rondcruisen met een icoon van de eerste editie van de Budapest Rally: The Dizzy Duck, een knalgele Citroën Dyane.

Voor meer info zie https://budapestrally.org

