Zeldzame bever doodgereden in Uitbergen: “Slimme herinrichting weg kan leed vermijden”

Beveren Voormalig voorzitter van huisves­tings­maat­schap­pij Louis Engels op 79-jarige leeftijd overleden

In het woonzorgcentrum De Notelaar in Beveren is Louis Engels afgelopen woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij zetelde voor CD&V 25 jaar lang in de gemeenteraad en was maar liefst 30 jaar actief in de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting waarvan hij ook een tijd voorzitter was.

16 december