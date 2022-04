Zanger Danzel krijgt fenomenale make-over in populaire Poolse televisieshow: “Na acht uur in de schminkstoel staat er een ander personage recht”

BeverenZijn grootste hit ‘Pump it up’ dateert al van twintig jaar geleden maar in Polen is de Beverse zanger Danzel vandaag nog altijd razend populair. Momenteel steelt hij wekelijks miljoenen harten in de televisieshow ‘Your face sounds familiar’. Daarin ondergaat hij telkens een transformatie naar een bekend artiest. De gelijkenis met James Hetfield van Metallica, Seal en zelfs Tina Turner is bijna griezelig treffend.