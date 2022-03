Yona (31) zet hulpactie op touw voor achtergelaten huisdieren in Oekraïne: “Ook zij zijn slachtoffer van deze gruwelijke oorlog”

Melsele/De Klinge/Sint-NiklaasEr wordt in heel Vlaanderen massaal hulp geboden aan de vele vluchtelingen uit Oekraïne maar er zijn ook duizenden achtergelaten huisdieren die aan hun lot worden overgelaten. Yona Van Puyvelde (31) nam het initiatief om dierenvoeding in te zamelen voor plaatselijke asielen. Een volgende stap is dieren over te brengen naar ons land.

Als groot dierenliefhebber troffen de schrijnende beelden van achtergelaten huisdieren in Oekraïne Yona recht in het hart. “Ik heb enkele weken geleden al de eerste contacten gelegd met plaatselijke dierenasielen in Kiev, Kharkov en Dnipro. Ze getuigen hoe ze overspoeld worden met duizenden dieren. Zeker de eerste weken van de oorlog want toen mochten de vele vluchtelingen niet met een dier over de grens. Intussen zijn die regels gelukkig versoepeld.”

Geen dierenvoeding met humanitaire konvooien

Heel wat vluchtelingen laten hun huisdier achter bij familie maar ook wie zelf is achtergebleven heeft veel moeite om voor een hond of kat te zorgen. “Mensen leven in schuilkelders en hebben zelf de grootste moeite om eten te vinden. In gemeenschappelijke schuilkelders zijn vaak geen dieren toegelaten. Ze belanden dan op straat en zijn getraumatiseerd door de vele ontploffingen. Het zijn trouwens niet alleen kleine huisdieren. Ook vee, paarden, schapen en geiten zijn door mensen noodgedwongen achtergelaten. Er zijn al veel humanitaire hulpkonvooien op touw gezet en maar goed ook. Maar bij transporten met voeding of medicijnen voor mensen mag geen dierenvoeding zitten. Daarom dat ik zelf de stap heb gezet om iets te doen.”

Samenwerking met Maxi-Zoo

Yona heeft intussen de organisatie ‘Help de dieren in Oekraïne’ opgericht. “Ik heb besloten om een inzameling te doen van dierenvoeding. We hebben zelf een loods in De Klinge ter beschikking om alles te verzamelen en werken samen met de dierensupermarktketen Maxi Zoo. De filialen in Melsele, Sint-Niklaas, Aartselaar en Opwijk hebben hun medewerking al toegezegd.” Tiffany Van den Branden, store manager van Maxi Zoo Melsele, is blij met het initiatief. “We waren eigenlijk al een partner aan het zoeken om hulp te kunnen bieden aan dieren in Oekraïne. Doorheen het jaar leveren we overschotten aan plaatselijke asielen maar die hebben voldoende in voorraad en begrijpen dat we nu prioriteit geven aan dieren die wegkwijnen in het oorlogsgebied. Mensen kunnen in onze winkels ook zelf dierenvoeding kopen en die vervolgens schenken via onze asielbox.”

Volledig scherm De asielbox waar mensen dierenvoeding kunnen doneren. © Kristof Pieters

Dieren overbrengen naar België

Om de dierenvoeding ter plaatse te krijgen werkt Yona samen met enkele lokale organisaties waaronder ‘Tailed Hostages of War’. “Eind deze maand willen we een eerste vracht versturen naar Lviv van waaruit dan de verdeling gebeurt over asielen in heel Oekraïne. De volgende stap is om de dieren over te brengen naar België eens dit toegelaten wordt”, vervolgt Yona. “De Wase Dierenbescherming heeft haar medewerking al toegezegd en we registreren ook al mensen die een dier willen opvangen in de toekomst. Het is momenteel echter nog te onveilig om dieren over te brengen. Zodra er ‘green corridors’ zijn, kunnen we starten. Zelf gaan we de dieren dan ophalen aan de grens met Polen.”

Wie dierenvoeding (gesloten verpakkingen) wil doneren kan dit in elke Maxi-Zoo of in het depot naast Smatch in de Bergstraat ib De Klinge. Meer info: www.helpdierenoekraine.be of info@helpdierenoekraine.be.