Workshop voorlezen voor personen met dementie

Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst (afwisselend in Beveren, Temse en Sint-Niklaas) voor familieleden en vrienden van mensen met dementie. “Als familie en mantelzorger is men soms wat zoekende in wat je samen kan doen met een geliefde met dementie. Dan kan voorlezen een natuurlijke

mooie manier zijn om contact te maken met elkaar”, klinkt het bij de organisatie. Het Praatcafé Dementie zal tijdens de workshop tonen hoe men hieraan begint, welke teksten men best kiest en welke hulpmiddelen

bestaan om een verhaal te brengen. De workshop vindt plaats in de Bib Beveren. Deelname is gratis. Inschrijven kan via 03 778 55 83