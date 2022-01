Witte ballonnen de lucht in op wake voor Dean

Na Sint-Niklaas en Verrebroek is het al de derde wake die op poten wordt gezet. Dit gebeurt telkens op heel spontane manier, meestal via sociale media. Ook nu komt het initiatief van mensen die zwaar zijn aangegrepen door de gruwelijke feiten en hun medeleven met mama Elke willen uiten. “De dood van Dean heeft me diep geraakt”, zegt Peter Van Hese, één van de initiatiefnemers. “Aangezien Verrebroek een deelgemeente is van Beveren wilden we hier op de Grote Markt toch ook een symbolische wake houden. De mooie opkomst bewijst dat mensen het belangrijk vinden om samen hun medeleven te kunnen uitdrukken.” Dit gebeurde vrijdagavond met oplaten van witte ballonnen. De moeder van Dean was deze keer niet aanwezig. Volgens haar advocaat Jef Vermassen is ze uitgeput van alle emoties en heeft ze nu even rust nodig.